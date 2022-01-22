Англия

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В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги один из аутсайдеров национального первенства, Норвич, сумел на поле прямого конкурента одержать стратегически важную победу, в результате чего впервые за долгое время поднялся из зоны вылета.

Обзор матча:

Уотфорд — Норвич 0:3

Голы: Саргент, 51, 74, Куцка (АГ), 90+2

Уотфорд: Бахманн, Фемения (Куцка, 89), Кабаселе, Самир, Камара (Сема, 84), Сиссоко, Клеверли (Эрнандес, 59), Кайембе, Кинг, Деннис, Жоао Педро.

Норвич: Ганн, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Рашица, Ле-Мелу, Соренсен (Маклин, 21), Саргент, Пукки (Байрэм, 87), Ида.

Предупреждения: Деннис (36), Маклин (38).

Удаление: Деннис (78).