Англия

Наставник "канареек" прокомментировал разгромную победу своей команды в матче АПЛ.

В рамках 23-го тура Английской Премьер-Лиги Норвич разгромил доигрывавший в меньшинстве Уотфорд (3:0).

Наставник "канареек" Дин Смит прокомментировал победу своей команды, отметив игру соперника в первой половине встречи.

"Мы очень хорошо начали матч, но вторую половину первого тайма мы играли на отбой. Нам пришлось очень нелегко. Второй тайм команда начала очень хорошо и забила заслуженный гол.

Помимо того, что выключился свет, я переживал, что игру просто отменят, ведь сейчас это очень легко делается. Хорошо, что природного света хватило для продолжения матча.

Саргент? Невероятный перфоманс, его форма впечатляет. Он показывает очень зрелый футбол", — приводит слова специалиста официальный сайт Норвича.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Уотфорд — Норвич.