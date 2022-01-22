Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и лондонский Вест Хэм.

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед сыграет на Олд Траффорд против лондонского Вест Хэма.

Ральф Рангник, на фоне победы над Брентфордом (3:1), решил использовать с первых минут Магуайра в паре с Вараном в центре обороны, а Бруну Фернандеш был переведен в одну линию с Фредом и Мактоминеем.

Дэвид Мойес, после поражения от Лидса (2:3), предпочел увидеть Зума в центре защиты, Соучек вернулся в опорную зону, а Лансини поднялся на позицию разыгрывающего. Андрею Ярмоленко места в стартовом составе не нашлось.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магуайр, Варан, Теллес — Фред, Мактоминей, Фернандеш — Гринвуд, Роналду, Эланга.

Запасные: Хендерсон, Джонс, Мата, Лингард, Матич, ван де Беек, Мартиаль, Рашфорд, Кавани.



Вест Хэм: Ареола — Цоуфал, Доусон, Зума, Крессвелл — Райс, Соучек — Боуэн, Лансини, Форнальс — Антонио.