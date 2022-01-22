Англия

Коллектив Ральфа Рангника сумел обыграть и обогнал подопечных Дэвида Мойеса в турнирной таблице.

В рамках двадцать третьего тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед ожидало очередное тяжелое испытание перед глазами у родных болельщиков на Олд Траффорд — домашнее противостояние против лондонского Вест Хэма, который опережал "Красных дьяволов" всего на два очка, поэтому точно не мог чувствовать себя в безопасности. Кроме того, у подопечных Ральфа Рангника имелась игра в запасе, что лишь поднимало ставки в их очном противостоянии с "молотобойцами", так как на кону стояло место в четверке лучших команд страны.

Хозяева поля в первой половине нашего поединка уверенно переиграли соперников практически во всех компонентах из возможных, вот только на положении дел на табло это совершенно никоим образом не отразилось. Что тут говорить, что главный арбитр Джонатан Мосс даже не стал добавлять ни одной минуты к основному времени стартового тайма, что вполне соответствовало духу игры. Мяч постоянно находился в движении, так как у обеих сторон даже не было смысла включать активный прессинг на чужой половине.

Вест Хэм предпочел передать право распоряжаться мячом в пользу соперников, а сам опустился в глубокую оборону с постоянно барражирующим Декланом Райсом на подстраховке свободных зон. Единственный момент, который сумела создать команда Рангника на этом фоне — неудачная попытка Роналду замкнуть перспективную подачу Бруну Фернандеша с левого фланга в зону перед вратарской.

Впрочем, Криштиану за последнего старался цепляться не за этот эпизод, а за свое падение в борьбе против Зума при следующей схожей ситуации у чужих ворот. Выглядело это все действо достаточно комично, но толпу на Олд Траффорд и у телеэкранов надо было хоть как-то развлекать, помимо пресного контроля мяча. Вест Хэм в плане атаки совершенно ни на что не претендовал.

После перерыва Юнайтед бодро вошел в игру с голевого момента у Фреда, который проверил реакцию Ареола ударом под перекладину в ближний угол с левого фланга штрафной на 50-й минуте. Тогда даже показалось, что эта игра может пойти по совершенно иному сценарию, а выстрел Боуэна уже в скором времени лишь укрепил нас в этом предположении. Вест Хэм немного поднял линию своей обороны в сторону чужой половины поля, поэтому позволял себе контролировать темп встречи ничуть не хуже, чем до этого с этим справлялись соперники.

Однако, поддержать положительную динамику командам так и не удалось в полной мере. Хозяева много ошибались в передачах перед чужой штрафной, а "молотобойцы", все-таки, больше думали об обороне собственных ворот, а редкие эпизоды при стандартных положениях не реализовывали. Под конец матча коллектив Дэвида Мойеса мог в корне изменить о себе впечатление, но завершение подачи углового с правого фланга на ближней штанге ударом головой от Соучека в дальний угол так и не зашло.

У Юнайтед практически не было предпосылок к тому, чтобы ответить разительной атакой со своей стороны, а выходы на замену Мартиаля и Рашфорда казались выстрелами "в молоко" от Рангника. Забавно, но, в совокупности с действиями Кавани, на третьей компенсированной минуте именно эта тройка обеспечила забитый мяч своей команде. Рашфорд из спорного положения расстреливал из вратарской пустые ворота, после прострела уругвайца, мог попасть в офсайд, но VAR оставил гол в силе. Спорить с этим не приходится. Как и с преимуществом "Красных дьяволов" по ходу этой игры.

В следующем туре Манчестер Юнайтед сыграет в гостях против Бернли, а лондонский Вест Хэм на своем поле будет принимать Уотфорд.— Вест Хэм 1:0Рашфорд, 90+3Де Хеа — Далот, Магуайр, Варан, Теллес — Фред (Кавани, 82), Мактоминей, Фернандеш — Гринвуд (Мартиаль, 82), Роналду, Эланга (Рашфорд, 62).Ареола — Цоуфал (Фредерикс, 70), Доусон, Зума, Крессвелл — Райс, Соучек — Боуэн, Лансини, Форнальс — Антонио.Предупреждения: Магуайр — Райс