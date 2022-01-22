В поединке 23-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла одержала минимальную победу над Эвертоном.

Победителя данного противостояния определил единственный гол, автором которого стал Эмилиано Буэндия.

Обзор матча:

Эвертон — Астон Вилла 0:1
Гол: Буэндия, 45+3

Эвертон: Пикфорд, Кенни, Мина, Холгейт, Годфри, Таунсенд (Гордон, 56), Грэй, Андре Гомеш (Аллан, 51), Дукуре (Оньянго, 65), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Астон Вилла: Мартинес, Мингз, Конса, Динь, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Коутиньо (Чуквуэмека, 74), Буэндиа (Хаус, 90+1), Уоткинс (Ингз, 79).

Предупреждения: Андре Гомеш, Калверт-Льюин, Аллан, Годфри -  Кэш, Мина, Мартинес, Мингс