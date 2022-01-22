Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Эвертон — Астон Вилла, getty images
22 января 2022, 20:34
В поединке 23-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла одержала минимальную победу над Эвертоном.
Победителя данного противостояния определил единственный гол, автором которого стал Эмилиано Буэндия.
Обзор матча:
Эвертон — Астон Вилла 0:1
Гол: Буэндия, 45+3
Эвертон: Пикфорд, Кенни, Мина, Холгейт, Годфри, Таунсенд (Гордон, 56), Грэй, Андре Гомеш (Аллан, 51), Дукуре (Оньянго, 65), Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Астон Вилла: Мартинес, Мингз, Конса, Динь, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Коутиньо (Чуквуэмека, 74), Буэндиа (Хаус, 90+1), Уоткинс (Ингз, 79).
Предупреждения: Андре Гомеш, Калверт-Льюин, Аллан, Годфри - Кэш, Мина, Мартинес, Мингс