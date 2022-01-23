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Лидс Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед, Getty Images
23 января 2022, 06:50
В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги Ньюкасл в гостевом поединке одержал стратегически важную победу над Лидсом, благодаря ему вплотную приблизился к выходу из зоны вылета впервые с начала текущего сезона. Успех команде Эдди Хау принес результативный удар Джонджо Шелви.
Обзор матча:
Лидс Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед 0:1
Гол: Шелви, 75
Лидс: Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас, Кох, Клих (Гелхардт, 80), Харрисон, Родриго, Джеймс (Робертс, 71), Рафинья.
Ньюкасл: Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс (Кларк, 69), Дамметт (Манкильо, 63), Шелви, Уиллок, Фрэйзер, Сен-Максимен, Вуд, Жоэлинтон (Лонгстафф, 42).
Предупреждения: Джеймс, Даллас, Льоренте, Родриго — Сен-Максимен.