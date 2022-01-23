Англия

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В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги Ньюкасл в гостевом поединке одержал стратегически важную победу над Лидсом, благодаря ему вплотную приблизился к выходу из зоны вылета впервые с начала текущего сезона. Успех команде Эдди Хау принес результативный удар Джонджо Шелви.

Обзор матча:

Лидс Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед 0:1

Гол: Шелви, 75

Лидс: Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас, Кох, Клих (Гелхардт, 80), Харрисон, Родриго, Джеймс (Робертс, 71), Рафинья.

Ньюкасл: Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс (Кларк, 69), Дамметт (Манкильо, 63), Шелви, Уиллок, Фрэйзер, Сен-Максимен, Вуд, Жоэлинтон (Лонгстафф, 42).

Предупреждения: Джеймс, Даллас, Льоренте, Родриго — Сен-Максимен.