Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонские Челси и Тоттенхэм.

Лондонские Челси и Тоттенхэм проведут очередное столичное дерби между собой в январе 2022 года, однако на этот раз сыграют в рамках английской Премьер-лиги.

Томас Тухель, на фоне ничьей против Брайтона (1:1), решил использовать с первых минут Сарра на левом фланге обороны, в то время как Ковачич отправился в опорную зону к Жоржиньо, а Хадсон-Одои поднялся в атаку к Лукаку.

Антонио Конте, после победы над Лестером (3:2), предпочел увидеть в стартовом составе Дайера в тройке защитников, а Дэвис был переведен на левый фланг полузащиты. Кейна в атаке по обе стороны окружат Бергвейн и Сессеньон, а Доэрти сыграет с первых минут справа в полузащите.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Сарр — Ковачич, Жоржиньо — Зийех, Маунт — Хадсон-Одои, Лукаку.

Запасные: Беттинелли, Алонсо, Чалоба, Канте, Баркли, Пулишич, Сауль, Хаверц, Вернер.



Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Дайер, Танганга — Доэрти, Хойбьерг, Уинкс, Дэвис — Бергвейн, Кейн, Сессеньон.

Запасные: Голлини, Регилон, Эмерсон, Родон, Скипп, Уайт, Хиль, Моура, Скарлетт.



Матч Челси — Тоттенхэм начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.