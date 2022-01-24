Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Встреча на поле стадиона Брентфорд Комьюнити в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги между Брентфордом и Вулверхэмптоном запомнилась футбольным болельщикам, в первую очередь, благодаря тому, что была ненадолго остановлена из-за появления дрона над футбольным полем. Что же касается спортивной части противостояния, то тут гостям пришлось вырывать победу в концовке игры.

Обзор матча:

Брентфорд — Вулверхэмптон 1:2

Голы: Тоуни, 71 — Моутиньо, 48, Невеш, 78

Брентфорд: Лессль, Янссон, Айер, Пиннок, Генри (Роэрслев, 26; Висса, 58), Канос (Годдос, 83), Нергор, Йенсен (Баптист, 27; Форсс, 79), Янельт, Тоуни, Мбемо.

Вулверхэмптон: Жозе Са, Семеду, Коуди, Килмен, Гомеш, Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе, Фабиу Силва (Траоре, 75).

Предупреждения: Янссон, Нергор — Невеш, Гомеш.