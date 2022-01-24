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Кристал Пэлас — Ливерпуль, Getty Images
24 января 2022, 10:15
Ливерпуль в гостевом поединке 23-го тура английской Премьер-лиги обыграл Кристал Пэлас и воспользовался осечкой Манчестер Сити, приблизившись к "горожанам" на расстояние в девять очков.
Обзор матча:
Кристал Пэлас — Ливерпуль 1:3
Голы: Эдуар, 55 — Ван Дейк, 8, Окслейд-Чемберлен, 32, Фабиньо, 89
Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп, Хьюз (Айю, 77), Галлахер, Олисе, Эдуар (Эзе, 68), Матета (Бентеке, 77).
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Окслейд-Чемберлен (Минамино, 60), Фирмино, Диогу Жота.
Предупреждения: Галлахер (49), Хьюз (61), Фирмино (81), Шлупп (82).