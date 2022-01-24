Англия

Хулиан Альварес продолжит карьеру в английском клубе.

Нападающий Ривер Плейт Хулиан Альварес подпишет контракт с Манчестер Сити. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, руководство "горожан" уверенно в том, что они опередили Милан в гонке за лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины. Сумма трансфера будет не более 20 миллионов фунтов.

Отмечается, что клубам осталось согласовать последние детали сделки. При этом сам футболист присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы предстоящим летом. До лета он будет выступать в аренде за Ривер Плейт или какой-то другой клуб.

В минувшем сезоне Альварес провел 20 поединков, в которых забил 18 голов и отдал шесть ассистов.

Также отметим, что 20-летним аргентинцем интересовался донецкий Шахтер.