Англия

Хавбек Ливерпуля привлек внимание двух середняков европейского футбола.

Вингер Ливерпуля и сборной Японии Такуми Минамино заинтересовал два европейских клуба.

По информации BBC, услугами 27-летнего футболиста интересовались Лидс и Монако.

Тем не менее, в Минамино наставник "красных" Юрген Клопп видит потенциал, а также не хотел бы терять глубину состава, отказав представителям команд в возможной аренде футболиста.

В текущем сезоне японец сыграл 18 матчей за Ливерпуль во всех турнирах, в которых сумел забить шесть мячей, а также отдал одну голевую передачу.

Ранее Лидс проявлял интерес к хавбеку РБ Зальцбург.