Хавбек Ливерпуля привлек внимание двух середняков европейского футбола.
такуми минамино, getty images
27 января 2022, 23:24
Вингер Ливерпуля и сборной Японии Такуми Минамино заинтересовал два европейских клуба.
По информации BBC, услугами 27-летнего футболиста интересовались Лидс и Монако.
Тем не менее, в Минамино наставник "красных" Юрген Клопп видит потенциал, а также не хотел бы терять глубину состава, отказав представителям команд в возможной аренде футболиста.
В текущем сезоне японец сыграл 18 матчей за Ливерпуль во всех турнирах, в которых сумел забить шесть мячей, а также отдал одну голевую передачу.
Ранее Лидс проявлял интерес к хавбеку РБ Зальцбург.