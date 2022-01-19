Англия

Бренден Ааронсон привлек внимание Марсело Бьелсы.

Молодой полузащитник РБ Зальцбург и сборной США Бренден Ааронсон может продолжить свою карьеру в АПЛ.

Как сообщает Marca, со ссылкой на The Athletic, в подписании американца заинтересован Лидс и лично Марсело Бьелса.

В 21-летнем футболисте специалист видит отличное усиление средней линии своей команды.

Transfermarkt оценивает Ааронсона в 12 млн евро, а его контракт с австрийским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне хавбек провел 22 поединка за РБ Зальцбург во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами, а также отдав семь результативных передач.

Кроме того, Ааронсон претендовал на звание лучшего футболиста года в США, но уступил в борьбе Кристиану Пулишичу.

Ранее о трансферной политике Лидса высказался наставник "павлинов" Марсело Бьелса.