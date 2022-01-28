Хавбек Лиона близок к трансферу в АПЛ.
бруно гимарайнш (слева), getty images
28 января 2022, 01:50
Полузащитник Лиона Бруно Гимарайнш близок к трансферу в стан Ньюкасла.
Несмотря на недавнее опровержение договоренностей от "ткачей", Sky Sports сообщает, что уже завтра бразилец отправится в Англию на медосмотр накануне своего перехода в стан "сорок".
Однако, по сообщениям уже бразильской прессы, сам Гимарайнш не спешит принимать предложение от Ньюкасла, так как личный приоритет отдает лондонскому Арсеналу.
В текущем сезоне Гимарайнш провел 25 матчей, отдав шесть голевых передач.
Ранее сообщалось, какую сумму готовы заплатить боссы Ньюкасла за хавбека.