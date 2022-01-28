Англия

Полузащитник Ювентуса может стать очередным подписанием англичан.

Полузащитник Ювентуса и сборной Уругвая Родриго Бентанкур попал в сферу интересов Лиона.

"Ткачи" намерены серьезно укрепиться в зимнее трансферное окно и могут подписать представителя "старой синьоры", чтобы заменить Бруно Гимарайнша, на которого претендует ряд клубов АПЛ, сообщает Дэвид Орнштейн.

Помимо Лиона на подписание хавбека претендует также Астон Вилла.

В текущем сезоне Бентанкур провел 26 поединков за Ювентус, в которых сумел отдать три голевые передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что Лион также рассматривает кандидатуру Ло Чельсо.