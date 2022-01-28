Полузащитник Ювентуса может стать очередным подписанием англичан.
родриго бентакур, Getty images
28 января 2022, 21:20
Полузащитник Ювентуса и сборной Уругвая Родриго Бентанкур попал в сферу интересов Лиона.
"Ткачи" намерены серьезно укрепиться в зимнее трансферное окно и могут подписать представителя "старой синьоры", чтобы заменить Бруно Гимарайнша, на которого претендует ряд клубов АПЛ, сообщает Дэвид Орнштейн.
Помимо Лиона на подписание хавбека претендует также Астон Вилла.
В текущем сезоне Бентанкур провел 26 поединков за Ювентус, в которых сумел отдать три голевые передачи.
Transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн евро.
Ранее сообщалось, что Лион также рассматривает кандидатуру Ло Чельсо.