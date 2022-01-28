Франция

"Шпоры" готовы отпустить аргентинца в полугодичную аренду, если французский клуб возьмет на себя все обязательства по зарплате и предложит компенсацию.

Лион находится в поисках нового центрального полузащитника ввиду того, что их игрок Бруну Гимарайнш с большой долей вероятности присоединится этой зимой к Ньюкаслу — клубы находятся на финальной стадии переговоров по бразильцу, трансфер которого обойдется "сорокам" в 40 миллионов евро (+ 8 млн в качестве бонусов).

По информации журналиста Фабрицио Романо, в сферу интересов французского клуба входит полузащитник Тоттенхэма Джовани Ло Чельсо, который не получает в Лондоне достаточно игровой практики в первую очередь из-за своих регулярных повреждений.

Тоттенхэм готов отдать аргентинца в аренду до конца сезона, но только в том случае, если Лион согласится взять на себя все обязательства по выплате футболисту заработной платы.

Однако это не все условия "шпор" — они также хотят получить за полугодичную аренду Ло Чельсо определенную сумму, размер которой источник не уточняет.

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