Англия

Английский специалист вернется к работе в АПЛ спустя год после своего увольнения из Челси

Эвертон окончательно определился с кандидатурой на пост главного тренера первой команды. Так, сменщиком Рафаэля Бенитеса, уволенного в середине января этого года, станет бывший наставник Дерби Каунти и лондонского Челси Фрэнк Лампард — сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 43-летний англичанин в ближайшие несколько часов подпишет с "ирисками" контракт. Стороны находятся на финальной стадии переговоров и улаживают последние детали сделки.

Утверждается, что назначение Лампарда неизбежно, и он вернется к работе в английской Премьер-лиге спустя год после своей отставки в Челси.

Руководство "ирисок" вечером, 28 января, уже сообщило Витору Перейре и Данкану Фергюсону о предстоящем подписании контракта с Фрэнком Лампардом.

Стоит отметить, что изначально Эвертон пытался договориться с Уэйном Руни, который возглавляет Дерби Каунти из Чемпионшипа, но англичанин отказался посреди сезона бросать свою нынешнюю команду, переживающую трудный период в своей истории.

Также ливерпульский клуб пытался договориться с наставником сборной Бельгии Роберто Мартинесом, но в Бельгийской футбольной ассоциации отрицательно восприняли идею совмещения работы испанским специалистов одновременно в клубе и сборной накануне предстоящего чемпионата мира в Катаре.