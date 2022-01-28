Англия

Легендарный форвард не захотел покинуть Дерби Каунти.

Главный тренер Дерби Каунти Уэйн Руни на пресс-конференции накануне матча против Бирмингема официально объявил, что не покинет команду.

«Я знаю, что представители Эвертона встречались с моим агентом, – сказал Руни. – Передо мной стоял непростой выбор, но я решил остаться в Дерби».

"Бараны" идут на предпоследней позиции в Чемпионшипе, отставая от спасительного 21-го места на 6 очков.

Также кандидатом на пост главного тренера Эвертона является Фрэнк Лампард.