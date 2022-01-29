Англия

Близится очередной громкий трансфер в АПЛ из Португалии.

Полузащитник португальского Порту Луис Диас является одним из главных хедлайнеров зимнего трансферного окна, так как интерес к его кандидатуре проявлялся со стороны далеко не одного клуба из топ-чемпионатов Европы.

После лондонского Тоттенхэма, который был готов заплатить за колумбийца 55 млн евро в качестве двух платежей (45 + 10), в трансферную гонку вступил Ливерпуль.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "красные" оказались готовы полностью удовлетворить аппетиты "драконов", которые в свое время запросили у "шпор" все 60 млн евро, включая различные бонусы.

Ливерпуль, в свою очередь, предложил футболисту, способному сыграть на обоих флангах, пятилетний контракт.

В текущем сезоне Диас провел 28 поединков, в которых забил 16 голов и отдал шесть ассистов.