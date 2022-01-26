Колумбийский хавбек привлек внимание еще одного клуба из АПЛ.
Луис Диас, Getty Images
26 января 2022, 01:50
Полузащитник Порту Луис Диас может продолжить свою карьеру в составе Тоттенхэма. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, руководство лондонского клуба готово заплатить за 25-летнего колумбийца 55 миллионов евро, при этом 45 млн евро "шпоры" заплатят сразу, а еще 10 млн евро будут в виде бонусов.
В то же время отмечается, что "драконы" настаивают на ценнике в 60 млн евро.
В нынешнем сезоне Диас провел 28 поединков, в которых забил 16 голов и отдал шесть ассистов.
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