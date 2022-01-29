Форвард Лидса заинтересовал еще один европейский клуб.
рафинья диас, Getty images
29 января 2022, 11:48
В услугах нападающего Лидса Рафиньи Диаса заинтересован еще один клуб.
Помимо Ливерпуля и Баварии, интерес к бразильцу проявляет Вест Хэм. "Молотки" намерены усилить атакующую линию команды в зимнее трансферное окно и рассматривают возможность покупки Рафиньи, сообщает Sy Sports.
В текущем сезоне Диас сыграл 16 поединков за Лидс в рамках АПЛ, забив восемь мячей, а также отдав одну голевую передачу.
Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что боссы Лидса ведут переговоры с Рафиньей о новом контракте.