Англия

Форвард Лидса заинтересовал еще один европейский клуб.

В услугах нападающего Лидса Рафиньи Диаса заинтересован еще один клуб.

Помимо Ливерпуля и Баварии, интерес к бразильцу проявляет Вест Хэм. "Молотки" намерены усилить атакующую линию команды в зимнее трансферное окно и рассматривают возможность покупки Рафиньи, сообщает Sy Sports.

В текущем сезоне Диас сыграл 16 поединков за Лидс в рамках АПЛ, забив восемь мячей, а также отдав одну голевую передачу.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что боссы Лидса ведут переговоры с Рафиньей о новом контракте.