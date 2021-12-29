Англия

"Павлины" намерены сохранить своего форварда.

Нападающий Лидса Рафинья Диас ведет переговоры с клубом относительно продления контракта.

Несмотря на интерес к футболисту со стороны других клубов, "павлины" не намерены отпускать своего нападающего и предложили бразильцу новое долгосрочное соглашение, сообщает The Athletic.

Действующий контракт рассчитан до лета 2024 года, однако боссы Лидса намерены обезопасить себя от нежелательного интереса к Рафинье.

В текущем сезоне Диас сыграл 16 поединков за Лидс в рамках АПЛ, забив восемь мячей, а также отдав одну голевую передачу.

Ранее сообщалось об интересе Ливерпуля к 25-летнему форварду.