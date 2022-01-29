Англия

Функционер рассказал о возвращении испанца в родной клуб.

Накануне вингер Вулверхэмптона Адама Траоре на правах аренды до конца сезона перебрался в каталонскую Барселону.

Директор Вулверхэмптона Скотт Селларс прокомментировал состоявшийся трансфер.

"Адама — профессионал, и всегда им был. Не секрет, что Вулверхэмптон не смог договориться о новом контракте с ним, несмотря на длительные переговоры. Сейчас он хочет играть в футбол в ином месте.

Барселона очень близка Адама, для него это исполнение мечты. Это известно каждому.

Также мы согласовали выгодный пункт, согласно которому Барселона сможет подписать игрока на постоянной основе, если захочет", — сказал Селларс пресс-службе "волков".

За "Вулвз" Траоре выступал с 2018 года. На его счету 154 матча, в которых он забил 11 голов и отдал 18 ассистов.