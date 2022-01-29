Испания

Испанский вингер вернулся в каталонский клуб.

Полузащитник Вулверхэмптона Адама Траоре перешел в Барселону, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Траоре присоединился к Барселоне на правах аренды до конца сезона. Соглашение между клубами также предусматривает опцию выкупа за 30 миллионов евро.

Траоре является воспитанником Барселоны и выступал в каталонском клубе до 2015 года. Всего в футболке "сине-гранатовых" испанский вингер сыграл 4 матче, забив один гол.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 23 поединка в футболке "волков", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что защитник Оскар Мингеса не покинет Барселону в зимнее трансферное окно.