Англия

Для полноценного перехода игрока будет необходимо соблюсти определенные условия.

Накануне, появилась информация о том, что лондонский Тоттенхэм сделал первое предложение в отношении возможного трансфера полузащитника туринского Ювентуса Родриго Бентанкура, а уже сейчас можно говорить о том, что "шпоры" предельно близки к заключению сделки по нападающему "Старой Синьоры" Деяну Кулусевски.

В отношении уругвайца английский коллектив предпочитает делать акцент на полноценной покупке, в то время как по шведу столичный коллектив готов предложить арендное соглашение с правом выкупа при определенных условиях.

Временный контракт Кулусевски обойдется Тоттенхэму в 5 млн евро, после чего лондонский клуб будет иметь возможность выкупа игрока за 35 млн евро, если пробьется в Лигу чемпионов УЕФА по итогам текущего сезона или футболист появится на поле определенное количество раз.

Как сообщает ряд авторитетных журналистов, среди которых Фабрицио Романо, Ромео Агрести и Никола Скира, обе сделки максимально близки к своему завершению, а клубы в спешном порядке стараются оформить все необходимые бумаги.