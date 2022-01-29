Англия

Лондонский клуб хочет заполучить хавбека Ювентуса.

Тоттенхэм включился в борьбу за полузащитника Ювентуса Родриго Бентанкура, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Лондонский клуб хочет подписать Бентанкура до закрытия трансферного окна и уже начал переговоры с руководством Ювентуса. "Шпоры" готовы предложить за уругвайского хавбека около 25 миллионов фунтов.

В подписании 24-летнего игрока также заинтересованы Астон Вилла и Лион.

В текущем сезоне Бентанкур провел 26 поединков в футболке "бьянконери", отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании нападающего Ювентуса Деяна Кулусевски.