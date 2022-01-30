Англия

Габаритный игрок линии обороны подпишет контракт на два с половиной сезона.

Английский Ньюкасл ожидаемо активен во время зимней трансферной кампании, однако далеко не все желаемые "сороками" футболисты соглашаются изменять клубную прописку.

Центральный защитник Брайтона Дэниел Берн на этом фоне стал исключением, так как под закрытие окна переходов согласился с условиями контракта, которые ему предложил один из аутсайдеров текущего розыгрыша национального первенства.

Ньюкасл рассчитывает заключить соглашение с габаритным игроком линии обороны (рост — 2,01 м) продолжительностью до 2024 года.

Клубы взяли небольшую паузу в процессе переговоров, однако, ожидается, что уже в скором времени "чайки" подтвердят возможность сделки.

В текущем сезоне Берн отыграл 16 матчей, забив один гол.