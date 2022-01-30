Англия

Клуб запретил игроку тренироваться с основой после скандала.

Накануне в Англии разгорелся скандал с участием форварда Манчестер Юнайтед и сборной Англии Мєйсона Гринвуда.

По сведениям его девушки, футболист пытался ее изнасиловать и избил. Фото последствий избиения она выложила в своем Instagram.

Руководство Манчестер Юнайтед отреагировало на обвинения футболисту. Его отстранили от тренировок на неопределенный срок. Об этом сообщил английский журналист Саймон Стоун.

Отметим, что в текущем сезоне Гринвуд провел 24 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

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