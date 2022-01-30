Полиция начала расследование в отношении английского футболиста.
Мейсон Гринвуд, Getty Images
30 января 2022, 13:15
Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд может столкнуться с серьезными проблемами с законом из-за жестокого обращения с девушкой.
Накануне девушка Гринвуда разместила несколько фотографий и видео с ссадинами и следами от побоев, а также записи диалогов с угрозами со стороны английского футболиста. Полиция Манчестера уже начала расследование всех обстоятельств случившегося и может привлечь 20-летнего игрока к ответственности.
Пресс-служба МЮ сообщила, что не будет комментировать имеющиеся материалы до завершения расследования, а также уточнила, что осуждает любые проявления насилия.
В текущем сезоне Гринвуд провел 24 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись шестью голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Гринвуд вошел в символическую сборную U-20 по версии IFFHS по итогам минувшего года.