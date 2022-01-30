Англия

Футболист задержан по подозрению в жестокости к девушке.

Накануне мы сообщали о том, что нападающий Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд отстранен от тренировок с остальными футболистами..

Футболист попал в скандал после того, как его девушка обвинила в попытке изнасилования и домашнем насилии.

Журналист Саймон Стоун сообщил о том, что полиция арестовала молодого англичанина по подозрению в нападении и изнасиловании.

"Было начато расследование, и я могу подтвердить, что Гринвуд был арестован по подозрению в изнасиловании и нападении. Он остается под стражей для допроса. Следствие продолжается", — сообщил журналист.

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