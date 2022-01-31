Англия

Football.ua соберет все переходы футболистов в последний день зимнего трансферного окна.

В топовых чемпионатах Европы в ночь с 31 января на 1 февраля закрывается трансферное окно.

В АПЛ, Ла Лиге и Лиге 1 трансферное окно закроется 1 февраля 01:00 по киевскому времени. В Серии А — 31 января в 21:00, а в Германии — 31 января в 19:00.

Вашему вниманию онлайн-трансляция последнего дня трансферного окна:

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.