Англия

Датчанин завершил переход в клуб из АПЛ.

Бывший полузащитник Интера Кристиан Эриксен стал игроком Брентфорда, сообщает официальный сайт английского клуба.

Эриксен присоединился к "пчелам" на правах свободного агента и подписал полугодичный контракт. Соглашение также предусматривает опцию продления до июня 2023 года.

Накануне датский хавбек прошел все необходимые медобследования, которые подтвердили, что он может вернуться к игре.

Напомним, Эриксен не выходил на поле с Евро-2020, когда у него во время матча остановилось сердце.

Ранее сообщалось, что Брентфорд продлил контракт с главным тренером Томасом Франком.