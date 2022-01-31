Датчанин завершил переход в клуб из АПЛ.
Кристиан Эриксен, twitter.com/BrentfordFC
31 января 2022, 10:14
Бывший полузащитник Интера Кристиан Эриксен стал игроком Брентфорда, сообщает официальный сайт английского клуба.
Эриксен присоединился к "пчелам" на правах свободного агента и подписал полугодичный контракт. Соглашение также предусматривает опцию продления до июня 2023 года.
Накануне датский хавбек прошел все необходимые медобследования, которые подтвердили, что он может вернуться к игре.
Напомним, Эриксен не выходил на поле с Евро-2020, когда у него во время матча остановилось сердце.
Ранее сообщалось, что Брентфорд продлил контракт с главным тренером Томасом Франком.