Англия

Также новое соглашение с клубом подписал ассистент Томаса Франка.

Главный тренер Брентфорда Томас Франк и его ассистент Брайан Ример подписали новое долгосрочное соглашение с клубом — сообщил официальный сайт "пчел".

Тренерский тандем из Дании работает в команде с 2018 года и в минувшем сезоне завоевал путевку в АПЛ. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

В своем дебютном сезоне в АПЛ Брентфорд идет на 14-м месте после 23-х сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время контракт с Брентфордом подпишет Кристиан Эриксен.