Англия

"Пчелы" хотят заполучить шотландского защитника.

Защитник Болоньи Аарон Хики попал в сферу интересов Брентфорда, сообщает Sky Sports.

Брентфорд планирует укрепить левый фланг обороны в зимнее трансферное окно и попытается подписать шотландского фулбека. Интерес к 19-летнему игроку также проявляли Милан и Астон Вилла.

Хики выступает в составе Болоньи с сентября 2020 года, перейдя из Хартс. В текущем сезоне защитник провел 20 поединков, отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что Брентфод предложил контракт полузащитнику Кристиану Эриксену.