Англия

Карьера габонского форварда на Эмирейтс близится к своему завершению.

Арсенал и Барселона достигли устной договоренности об аренде нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн.

32-летний габонец будет арендован "сине-гранатовыми" до конца нынешнего сезона, после чего футболист подпишет годовой контракт с Барселоной.

В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование. Клубы достигли договоренности.

Стоит отметить, что, по последним сообщениям, Обамеянг присоединится к Барселоне на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик провел 15 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что руководство Арсенала недовольно, что Обамеянг прибыл в Барселону до согласования сделки.