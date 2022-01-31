Габонец продолжает поступать так, как считает нужным.
пьер-эмерик обамеянг, getty images
31 января 2022, 17:23
Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг прибыл в Барселону для завершения трансфера в стан "блаугранс" на правах аренды.
Тем не менее, трансфер может не состояться. Дело в том, что между клубами не все согласовано и руководство Арсенала крайне удивилось, узнав о том, что габонец отправился в Испанию, сообщает Sky Sports.
Руководство клубом по-прежнему не достигло соглашения касаемо того, кто какую часть зарплаты футболиста будет покрывать на время аренды.
Напомним, Обамеянг перестал попадать в заявку Арсенала после очередного нарушения дисциплины и конфликта с Микелем Артетой.
Ранее сообщалось, что габонец согласился пойти на понижение зарплаты ради трансфера в Барселону.