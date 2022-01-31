Англия

Габонец продолжает поступать так, как считает нужным.

Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг прибыл в Барселону для завершения трансфера в стан "блаугранс" на правах аренды.

Тем не менее, трансфер может не состояться. Дело в том, что между клубами не все согласовано и руководство Арсенала крайне удивилось, узнав о том, что габонец отправился в Испанию, сообщает Sky Sports.

Руководство клубом по-прежнему не достигло соглашения касаемо того, кто какую часть зарплаты футболиста будет покрывать на время аренды.

Напомним, Обамеянг перестал попадать в заявку Арсенала после очередного нарушения дисциплины и конфликта с Микелем Артетой.

Ранее сообщалось, что габонец согласился пойти на понижение зарплаты ради трансфера в Барселону.