Англия

"Канониры" рассчитывают на своего воспитанника в будущем.

Крайний полузащитник Арсенала Букайо Сака в ближайшее время может связать свое будущее с клубом из Северного Лондона, воспитанником которого он является.

Как сообщает журналист и клубный инсайдер Крис Уитли, руководство "канониров" планирует предложить 20-летнему англичанину новый контракт, несмотря на то, что нынешнее его соглашение истекает летом 2024 года.

По информации источника, в лондонском клубе рассчитывают на Сака и хотят предложить ему новый контракт на улучшенных условиях, который будет отображать его статус одного из важных игроков команды.

В текущем сезоне Букайо Сака провел за Арсенал 26 поединков во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.