Англия

Нападающего "красных дьяволов" обвиняют в сексуальном насилии.

Накануне стало известно о том, что нападающий Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд отстранен от тренировок с остальными своими одноклубниками.

Футболист попал в скандал после того, как его девушка обвинила в попытке изнасилования и домашнем насилии, после чего полиция взяла его под арест.

Манчестер Юнайтед выступил с очередным заявлением по ситуации вокруг 20-летнего англичанина.

"Манчестер Юнайтед вновь заявляет о своем решительном осуждении насилия любого рода. Как сообщалось ранее, Мейсон Гринвуд не будет тренироваться и играть за клуб до дальнейшего уведомления", — приводит слова "красных дьяволов" журналист Фабрицио Романо.

Стоит отметить, ранее Манчестер Юнайтед убрал с продажи всю клубную атрибутику, связанную с Гринвудом, а спонсоры футболиста постепенно начали от него отворачиваться. Так, спортивный симулятор FIFA от EA Sports уже успел убрать Гринвуда из состава МЮ в своей игре.