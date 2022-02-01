Англия

"Пенсионеры" сохраняют интерес к французскому вингеру.

Крайний полузащитник Барселоны Усман Дембеле продолжит выступать за каталонский гранд вплоть до лета 2022 года, поскольку в зимнее трансферное окно "сине-гранатовым" так и не удалось "пристроить" его в другую команду.

Средства массовой информации связывали 24-летнего француза с целым рядом клубов, одним из которых был Челси, однако официального предложения от лондонской команды в последний день трансферного окна так и не последовало.

Однако, как сообщает Sky Sports, "синие" сохраняют интерес к Дембеле и готовы вернуться к варианту с его подписанием предстоящим летом.

Стоит отметить, что контракт француза с Барселоной истекает в конце текущего сезона, поэтому потенциальному покупателю футболист достанется бесплатно, если не учитывать различных выплат агентам.

Ранее президент Барселоны Жоан Лапорта высказал подозрения касательно того, что у Усмана Дембеле уже есть договоренность с каким-то другим клубом.