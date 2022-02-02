Англия

Португальский защитник рассказал о своем решении перейти в стан английского клуба.

Защитник Манчестер Сити и сборной Португалии Жоау Канселу поделился воспоминаниями о своих первых месяцах в стане "горожан".

Фулбек отметил сложность адаптации в новом для него чемпионате.

"В первые месяцы я не был рад своему трансферу. Я пришел из клуба, который любил всем сердцем, однако после разговора с дедушкой мы решили, что стоит попробовать закрепиться в Англии.

Ближе к зиме я стал играть регулярно и был близок к счастливому состоянию, а сейчас я , конечно, абсолютно счастлив. Сейчас я и команда — единое целое, которые направлено на достижение победного результата во всех турнирах, где мы принимаем участие", — приводит слова Канселу Football Italia.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 30 поединков в футболке "горожан", отличившись тремя голами и восемью ассистами.

Отметим, что Канселу сегодня подписал новый долгосрочный контракт с Манчестер Сити.