Португалец подписал новое двухлетнее соглашение с клубом.
Жоау Канселу, Getty Images
01 февраля 2022, 12:17
Защитник Жоау Канселу продлил договор с Манчестер Сити, сообщает официальный сайт английского клуба.
Португальский фулбек поставил подпись под контактом с Сити, который рассчитан до июня 2027 года.
Канселу присоединился к Ман Сити летом 2019-го из Ювентуса за 65 миллионов евро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 30 поединков в футболке "горожан", отличившись тремя голами и восемью ассистами.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити объявил о подписании нападающего Ривер Плейта Хулиана Альвареса.