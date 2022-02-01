Англия

Португалец подписал новое двухлетнее соглашение с клубом.

Защитник Жоау Канселу продлил договор с Манчестер Сити, сообщает официальный сайт английского клуба.

Португальский фулбек поставил подпись под контактом с Сити, который рассчитан до июня 2027 года.

Канселу присоединился к Ман Сити летом 2019-го из Ювентуса за 65 миллионов евро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 30 поединков в футболке "горожан", отличившись тремя голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити объявил о подписании нападающего Ривер Плейта Хулиана Альвареса.