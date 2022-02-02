Англия

Футболист намерен дождаться назначения нового наставника.

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба по-прежнему не принял решение относительно своего будущего.

Руководство клуба попросило француза не торопиться принятием решения до того, как не будет назначен новый главный тренер команды, сообщает ESPN. Согласно данным источника, хавбек принял во внимание просьбу "манкунианцев" и не станет подписывать предварительный контракт с каким-либо клубом.

Отметим, что Погба по-прежнему находится в лазарете команды после травмы, полученной в расположении сборной Франции.

В нынешнем сезоне Погба провел 13 поединков, в которых отдал семь результативных передач.

Ранее ситуацию вокруг француза прокомментировал Ральф Рангник.