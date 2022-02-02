Англия

Нидерландский центребек по-прежнему может сменить команду до окончания контракта.

Защитник туринского Ювентуса и сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт всерьез заинтересовал Челси, который намерен укрепить оборону в летнее трансферное окно.

"Синие" не могут договориться с Рюдигером и продлении контракта и немец, похоже, покинет команду летом. В качестве его замены Томас Тухель рассматривает именно представителя "бьянконери", сообщает Corrierre dello Sport.

Контракт футболиста с Ювентусом рассчитан до лета 2024 года и боссы туринцев уже начали вести переговоры с Маттейсом о его продлении.

Агент Де Лигта Мино Райола заявил, что его подопечный точно покинет клуб, чем вызвал негодование со стороны руководства клуба.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 23 поединка в футболке "бьянконери", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что в приобретении де Лигта заинтересована Барселона.