Испания

Каталонский клуб намерен усилиться футболистом Ювентуса.

Каталонская Барселона намерена усилить свою защитную линию в зимнее трансферное окно.

"Блаугранас" были близки к подписанию защитника Челси Андреаса Кристенсена, однако в последний момент боссы клуба приняли решение переключиться на Маттейса Де Лигта из Ювентуса, сообщает Diario Sport.

Сам датчанин был заинтересован в переходе в Барселону и по этой причине остановил переговоры с лондонским клубом по новому контракту. Теперь же Кристенсен поставил ультиматум "сине-гранатовым" чтобы они определились со своим выбором.

Барселона же начала изучать возможность подписания защитника Ювентуса Де Лигта и не может определиться, так как если они сумеют вложиться в нидерландского футболиста — тогда остановят выбор на нем, а Кристенсен рассматривается как запасной вариант.

Трансфер Де Лигта зависит от продажи Филиппе Коутиньо, интерес к которому проявляют три клуба из АПЛ.