Англия

Английский центрбек не получал предложений из Турции.

Центральный защитник Фил Джонс может продолжить находиться на контракте у Манчестер Юнайтед, который истекает летом 2023 года, вплоть до конца текущего сезона.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, несмотря на то, что СМИ связывали англичанина с возможным переходом в Трабзонспор, никак предложений от турецкого клуба он не получал.

Ранее Джон отклонил два предложения от французского Бордо в последний день трансферного окна.

По информации источника, боссы Манчестер Юнайтед не будут всеми силами стараться избавиться от центрбека этой зимой и готовы оставить его в команде до лета, а затем заняться вопросом его будущего.