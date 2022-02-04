Англия

Наставник Манчестер Юнайтед рассчитывает на французского хавбека.

В рамках 1/16 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед ожидает противостояние с Мидлсбро, который выступает в Чемпионшипе.

Главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник признался, что полузащитник Поль Погба может выйти в стартовом составе его команды в предстоящей встрече.

"Я рад, что Погба вернулся в команду после травмы, он может выйти в стартовом составе. Я вижу его на месте одного из центральных полузащитников. Учитывая нашу нынешнюю схему, вижу его больше на позиции "восьмерки", чем "десятки", но мы еще посмотрим.

Истекающий контракт Погба? Ему в любом случае нужно проявить себя наилучшим образом. Ведь дело тут не только в интересах нашего клуба, но и в его личных – сыграть в ближайшую пару недель на самом высоком уровне", — приводит слова Рангника Goal.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Мидлсбро состоится сегодня, 4 февраля, в 22:00.