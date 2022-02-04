Англия

Уругвайский хавбек стал одним из зимних новичков "шпор".

В зимнее трансферное окно Тоттенхэм оформил подписание центрального полузащитника Родриго Бентанкура, который перебрался в новый клуб из туринского Ювентуса на постоянной основе.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 19 миллионов евро + 6 миллионов евро в качестве бонусов.

24-летний уругваец уже находится в расположении клуба из Северного Лондона, тогда как пресс-служба "шпор" презентовала его трансфер отдельным видеороликом.

Бентанкур будет выступать за Тоттенхэм под 30-м номером.

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