Англия

Наставник "шпор" поделился эмоциями от трансфера Деяна Кулусевски из Ювентуса.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте высказался о минувшей трансферной кампании своей команды, а также поделился мнением об одном из новичков — полузащитнике Деяне Кулусевски.

"На трансферном рынке мы должны больше внимания уделять подписанию игроков. Это имеет фундаментальное значение".

"Кулусевски — хороший игрок, очень молодой и большой талант. Он может играть "девятку" или "десятку", но также у него есть потенциал в качестве вингбека. Качественный футболист", — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо.

Напомним, помимо Деяна Кулусевски, Тоттенхэм в зимнее трансферное окно оформил трансфер центрального полузащитника Родриго Бентанкура.