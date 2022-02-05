Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал подписание своей команды.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал подписание Хулиана Альвареса в зимнее трансферное окно.

Читайте также: Аргентинский "паук", который может стать преемником Серхио Агуэро — кого подписывает Манчестер Сити

Напомним, "горожане" заплатили за форварда 20 млн евро.

"Он может играть либо прямо перед воротами, либо между полузащитой и нападением, но по своей сути это типичный "таранный" форвард. Голы находятся в его подсознании, в его ДНК.

Я доволен подписанием, он сможет разнообразить нашу игру в атаке", — приводит слова специалиста Фабрицио Романо.

В сезоне 2020/21 Альварес провел 21 матч за Ривер Плейт в чемпионате Аргентины, в которых забил 18 мячей, а также отдал 7 результативных передач.

Отметим, что до лета 2022 года Альварес останется в составе аргентинской команды.