Англия

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал исход поединка 1/16 Кубка Англии.

В рамках 1/16 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед не сумел на своем поле обыграть Мидлсбро, уступив представителю Чемпионшипа в серии пенальти (1:1, 7:8 по пен.).

Наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник высказался о неудачном матче своей команды, в котором его подопечные упустили несколько моментов, в том числе и пенальти в основное время матча.

"Невероятное разочарование — мы должны были закрывать игру еще в первом тайме. Перекладина, штанга, пенальти, масса моментов... Мы должны были выигрывать в 2-3 мяча, а не проигрывать в серии пенальти.

Я не понимаю, как гол в наши ворота был засчитан — была явная игра рукой. Зачем придумали ВАР? Да, мы позволили им провести контратаку, но это была игра рукой. Эланга? Я понимаю его разочарование, но на его месте мог оказаться любой футболист.

Восьмой по счету пенальти оказывает давление, поэтому никто парня не винит", — приводит слова немецкого наставника BBC.

Следующий матч Манчестер Юнайтед проведет против Бернли в рамках 24-го тура АПЛ.

Поединок состоится во вторник, восьмого февраля в 22:00 по киевскому времени.