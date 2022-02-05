Англия

Стал известен стартовый состав Вест Хэма на матч Кубка Англии.

В рамках поединка 1/16 финала Кубка Англии лондонский Вест Хэм будет проводить гостевой поединок против Киддерминстера, который в настоящий момент выступает в Национальной лиге Север — шестом по рангу дивизионе страны.

Наставник "железных" Дэвид Мойес на данный поединок нашел место в стартовом составе для украинского нападающего Андрея Ярмоленко, который сыграет на позиции центрального форварда.

Вест Хэм: Ареола — Фредерикс, Зума, Диоп, Джонсон — Нобл, Крал — Боуэн, Бенрахма, Влашич — Ярмоленко.

Запасные: Рандольф, Доусон, Алисе, Цоуфал, Крессвелл, Райс, Соучек, Форнальс, Окофлекс.

Матч Киддерминстер — Вест Хэм начнется в 14:30 по киевскому времени.